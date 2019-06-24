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24 июня 2019, понедельник, 21:17 60
Внешняя политика 2019-06-24T21:56:00+03:00
Українські Новини
Премьер Великобритании Мэй поддержала снятие санкций с России в ПАСЕ

Премьер Великобритании Мэй поддержала снятие санкций с России в ПАСЕ

Тереза Мэй. Скриншот видео @UkrEmbLondon
Тереза Мэй. Скриншот видео @UkrEmbLondon

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Видео выступления было опубликовано посольством Украины в Великобритании в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", - сказала премьер.

Во время дебатов один из депутатов спросил премьера, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как Россия продолжает оккупацию Крыма.

Мэй ответила, что Британия не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Кроме того, посольство Украины в Великобритании отмечает, что возвращение России в ПАСЕ не поможет обычным российским гражданам, поскольку Путин не уважает верховенство права и что перед возвращением в ПАСЕ Россия должна уважать европейские ценности и международное право, а не наоборот.

Как сообщали Українськi Новини, Тереза Мэй позвонила Зеленскому и рассказала ему про необходимость сдерживания российской агрессии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что выступает за возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский заявлял, что оснований для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) на данный момент нет.

Больше новостей о: Санкции против России ПАСЕ Великобритания Оккупация Крыма Тереза Мэй

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