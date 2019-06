Премьер Великобритании Мэй поддержала снятие санкций с России в ПАСЕ

Видео выступления было опубликовано посольством Украины в Великобритании в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", - сказала премьер.

Во время дебатов один из депутатов спросил премьера, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как Россия продолжает оккупацию Крыма.

Мэй ответила, что Британия не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Кроме того, посольство Украины в Великобритании отмечает, что возвращение России в ПАСЕ не поможет обычным российским гражданам, поскольку Путин не уважает верховенство права и что перед возвращением в ПАСЕ Россия должна уважать европейские ценности и международное право, а не наоборот.

