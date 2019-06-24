Премьер Великобритании Мэй поддержала снятие санкций с России в ПАСЕ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).\r\nВидео выступления было опубликовано посольством Украины в Великобритании в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", - сказала премьер.\r\nВо время дебатов один из депутатов спросил премьера, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как Россия продолжает оккупацию Крыма.\r\nМэй ответила, что Британия не признает незаконную аннексию Крыма Россией.\r\nКроме того, посольство Украины в Великобритании отмечает, что возвращение России в ПАСЕ не поможет обычным российским гражданам, поскольку Путин не уважает верховенство права и что перед возвращением в ПАСЕ Россия должна уважать европейские ценности и международное право, а не наоборот.\r\n\r\n#Russia's return to #PACE unfortunately will not help ordinary #Russian citizens as #Putin has no respect of the rule of law. Russia must respect European values and international law before being allowed back to PACE, not vice versa#SaveCouncilEurope @pace @coe pic.twitter.com\/Tbf4SNawN7\r\n— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 24 июня 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Тереза Мэй позвонила Зеленскому и рассказала ему про необходимость сдерживания российской агрессии.\r\nРанее канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что выступает за возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею.\r\nВ свою очередь Президент Владимир Зеленский заявлял, что оснований для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) на данный момент нет.