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24 июня 2019, понедельник, 23:45 113
Президент 2019-06-24T23:45:01+03:00
Українські Новини
Украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны АП и Зеленского, - Геращенко

Украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны АП и Зеленского, - Геращенко

Ирина Геращенко в ПАСЕ. Фото: facebook/volodymyr.ariev
Ирина Геращенко в ПАСЕ. Фото: facebook/volodymyr.ariev

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко утверждает, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны Администрации Президента.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

По словам Геращенко, накануне сессии ПАСЕ в Страсбурге украинская делегация обратилась в Администрацию Президента с просьбой о встрече, чтобы согласовать план действий.

"На нынешнее обращение нашей делегации мы не получили никакого ответа из АП и от президента. Наша делегация осталась один на один в этом зале", - написала она.

Также она рассказала, что украинская делегация подготовила 250 поправок резолюции о возвращении России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы

Кроме того, политик подчеркнула, что в ПАСЕ представители разных фракций в Верховной Раде отбросили все политические разногласия и боролись за интересы Украины, как одна команда.

Как сообщали Українськi Новини, глава украинской делегации Владимир Арьев считает, что в случае возвращения России в ПАСЕ без всяких условий, Украине в ассамблее делать нечего.

Ранее  премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с РФ в ПАСЕ.

Тем временем спикер МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что отмена российского запрета только ослабит ПАСЕ, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы.

Больше новостей о: ПАСЕ Администрация Президента Ирина Геращенко Владимир Зеленский

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