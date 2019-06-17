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17 июня 2019, понедельник, 19:43 51
Внешняя политика 2019-06-17T19:46:51+03:00
Українські Новини
Оснований для возвращения России в ПАСЕ нет, - Зеленский

Оснований для возвращения России в ПАСЕ нет, - Зеленский

Зеленский во Франции. Фото: АПУ
Зеленский во Франции. Фото: АПУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что оснований для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) на данный момент нет.

Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, передают Українськi Новини.

"Россия пока не выполнила ничего, что должна была выполнить. По моему мнению, мы не можем говорить о снятии санкций, пока Украина не вернула полностью наш суверенитет. И санкции защищают суверенитет Украины. Для возвращения России в ПАСЕ нет ничего под этим", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что санкционное давление на Россию является единственным ключом к миру в Украине и попросил Макрона сохранить его.

Зеленский подчеркнул, что он не готов к диалогу с сепаратистами.

Кроме того, он выразил надежду на выполнение Россией решения Международного трибунала по морскому праву, который 25 мая обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля и 24 членов их экипажей.

"Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 моряков. Я в это верю", - сказал Президент.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ПАСЕ собирала экстренные дебаты о возможности возвращения россиян в ассамблею.

В СМИ также появилась информация, что Германия неофициально добивается в Европе снятия санкций с России.

Больше новостей о: ПАСЕ Эммануэль Макрон Владимир Зеленский украино-французские отношения

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