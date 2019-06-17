Оснований для возвращения России в ПАСЕ нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что оснований для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) на данный момент нет.

Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, передают Українськi Новини.

"Россия пока не выполнила ничего, что должна была выполнить. По моему мнению, мы не можем говорить о снятии санкций, пока Украина не вернула полностью наш суверенитет. И санкции защищают суверенитет Украины. Для возвращения России в ПАСЕ нет ничего под этим", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что санкционное давление на Россию является единственным ключом к миру в Украине и попросил Макрона сохранить его.

Зеленский подчеркнул, что он не готов к диалогу с сепаратистами.

Кроме того, он выразил надежду на выполнение Россией решения Международного трибунала по морскому праву, который 25 мая обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля и 24 членов их экипажей.

"Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 моряков. Я в это верю", - сказал Президент.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ПАСЕ собирала экстренные дебаты о возможности возвращения россиян в ассамблею.

В СМИ также появилась информация, что Германия неофициально добивается в Европе снятия санкций с России.