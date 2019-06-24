В МИДе отреагировали на возможное возвращение России в ПАСЕ

Спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что отмена российского запрета только ослабит Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы.

Об этом Зеленко написала в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Отмена российского запрета в ПАСЕ - явно не та политика, которая могла бы остановить агрессию России", - написала она.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выступала за возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что оснований для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) на данный момент нет.