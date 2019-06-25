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25 июня 2019, вторник, 08:19 285
Политика мира 2019-06-25T08:20:02+03:00
Українські Новини
Какие страны проголосовали в ПАСЕ за возвращение России: список

Какие страны проголосовали в ПАСЕ за возвращение России: список

ПАСЕ. Фото: wikimedia.org
ПАСЕ. Фото: wikimedia.org

За резолюцию об изменении санкционного режима и возвращение РФ к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса проголосовали 118 депутатов, 62 - проголосовали против, 10 - воздержались. Результаты голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, передает Украинская правда.

езолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Частично решение о возвращении российской делегации поддержали Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Украина и Грузия проголосовали против в полном составе, также против решения проголосовало большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Комментируя результаты голосования, первый вице-спикер ВР и член украинской делегации Ирина Геращенко раскритиковала позицию Нидерландов.

Ирина Геращенко утверждает, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны Администрации Президента.

Глава украинской делегации Владимир Арьев считает, что в случае возвращения России в ПАСЕ без всяких условий, Украине в ассамблее делать нечего.

Ранее  премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с РФ в ПАСЕ.

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