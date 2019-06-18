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18 июня 2019, вторник, 17:09 206
Европа 2019-06-18T17:09:33+03:00
Українські Новини
Меркель заявила, что Германия хочет вернуть Россию в ПАСЕ

Меркель заявила, что Германия хочет вернуть Россию в ПАСЕ

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Совет Европы не должен забывать о нарушениях со стороны России, но выступает за возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине после встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Меркель подтвердила, что Германия прилагает усилия для возвращения делегации российского парламента к работе ПАСЕ и рассчитывает, что в ближайшее время будет иметь успех в этом.

"Мы имели различные попытки и подходим к завершению процесса", - отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Берлин поддерживал возвращение РФ без выполнения ими условий, однако сейчас Меркель заявила, что выступает за введение механизма принуждения для РФ.

"Надо искать и найти какой-то путь для возвращения России (для работы в ПАСЕ), но одновременно надо найти какой-то путь для того, чтобы они выполнили обязательства", - заявила она, добавив, что в Германии не вызывает сомнения незаконность действий России.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский заявляет, что оснований для возвращения России в ПАСЕ на данный момент нет.

Ранее СМИ уже писали о том, что Германия неофициально добивается в Европе снятия санкций с России.

Кроме того, ПАСЕ собирала экстренные дебаты о возможности возвращения России в ассамблею.

 

Больше новостей о: Санкции против России ПАСЕ Совет Европы Ангела Меркель Россия Германия-Россия

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