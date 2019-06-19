підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
ONLINE
19.06.19 11:00 Интернет-конференция: "Требования к климатическим системам для крупных объектов недвижимости"

19 червня 2019, середа, 11:00 11
Фінанси 2019-06-19T11:45:02+03:00
Українські Новини
Купівля російського рубля в середу знизилася на 7 копійок

Купівля російського рубля в середу знизилася на 7 копійок

Рубль і гривня. Фото: Gorlovka.Today
Рубль і гривня. Фото: Gorlovka.Today

У середу, 19 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 18 червня знизився на 7 копійок і склав 3,59 гривень за 10 рублів.

Курс продажу не змінився і склав 4,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти на 19 червня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,59

4,21

Максимальний

4,00

5,00

Мінімальний

2,50

4,03

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро подешевшали в київських обмінниках посеред робочого тижня.

Також Національний банк України зміцнив гривню після майже тижневого обвалу, а населення гривневі депозити переводить у валютні. Крім того, в НБУ розповіли про травневий заробіток банків.

Тим часом інфляція у травні перевищила прогноз НБУ, а в Нацбанку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Більше новин про: Курс валют курс рубля Курс рубля до гривні Київські обмінники

Архів
Новини
Українська газова труба під загрозою - потрібно терміново підписати прямий контракт з РФ на постачання газу, - Бойко 12:05
Перенесення енергоринку на 1 рік суперечить позиції міжнародних партнерів України, - експерт 11:55
"Роттердам+" закінчився, - Герус 11:39
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Ситник проводить відпустку в Греції, хоча Зеленський вимагав від нього гучних розслідувань за 3 місяці 11:17
більше новин
Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом 17:41
Власник "Софт Оіл": Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії 12:49
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Одеські портовики звернулися до Гройсмана з проханням звільнити скандального чиновника АМПУ Ігоря Ткачука 16:03
Сергій Коровченко.
Ветерани АТО та волонтери Чернігівщини висунули у депутати відомого правозахисника 16:55
більше новин
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
Сьогодні КС продовжить розглядати конституційність розпуску Ради 08:15
Разумков заявив, що не готовий відвідувати АП у шортах 16:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok