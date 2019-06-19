Купівля російського рубля в середу знизилася на 7 копійок

У середу, 19 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 18 червня знизився на 7 копійок і склав 3,59 гривень за 10 рублів.

Курс продажу не змінився і склав 4,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти на 19 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,59 4,21 Максимальний 4,00 5,00 Мінімальний 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро подешевшали в київських обмінниках посеред робочого тижня.

Також Національний банк України зміцнив гривню після майже тижневого обвалу, а населення гривневі депозити переводить у валютні. Крім того, в НБУ розповіли про травневий заробіток банків.

Тим часом інфляція у травні перевищила прогноз НБУ, а в Нацбанку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.