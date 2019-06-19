Купівля російського рубля в середу знизилася на 7 копійок

У середу, 19 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 18 червня знизився на 7 копійок і склав 3,59 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу не змінився і склав 4,21 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси готівкової іноземної валюти на 19 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,59\r\n\r\n\r\n4,21\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n4,00\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро подешевшали в київських обмінниках посеред робочого тижня.\r\nТакож Національний банк України зміцнив гривню після майже тижневого обвалу, а населення гривневі депозити переводить у валютні. Крім того, в НБУ розповіли про травневий заробіток банків.\r\nТим часом інфляція у травні перевищила прогноз НБУ, а в Нацбанку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.