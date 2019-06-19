подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
ONLINE
19.06.19 11:00 Интернет-конференция: "Требования к климатическим системам для крупных объектов недвижимости"

19 июня 2019, среда, 10:28 173
Финансы 2019-06-19T10:30:01+03:00
Українські Новини
Доллар и евро подешевели в киевских обменниках посреди рабочей недели

Доллар и евро подешевели в киевских обменниках посреди рабочей недели

Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 18 июня на 3,67 коп. до 26,5273 UAH/USD, курс покупки - на 3,63 коп. до 26,2012 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 11,44 коп. до 29,2552 UAH/EUR, курс продажи понизился на 10,28 коп. до 29,7918 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,2012 26,5273 29,2552 29,7918 3,59 4,21
Максимальный 26,3300 27,0000 29,4200 30,0500 4,00 5,00
Минимальный 26,0000 26,4000 28,0000 29,5800 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну после почти недельного обвала. Также курс гривны на межбанке продолжает укрепляться.

Кроме того, рубль после резкого падения начал дорожать.

Также на прошлой неделе НБУ лишь покупал валюту на межбанке. Инфляция в мае превысила прогноз НБУ, а в Нацбанке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро Киевские обменники

Архив
Новости
"Роттердам+" закончился, - Герус 11:39
В оккупированном Донецке прозвучал сильный взрыв, снаряды прилетели в детскую больницу, - СМИ 11:25
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
ГБР открыло пятое дело против Порошенко в связи с формированием коалиции в Раде, - Портнов 11:08
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
Автомобиль заехал на пешеходный мост в Киеве. Скрншот видео facebook.com/makahon
На новый пешеходный "мост Кличко" заехал Mercedes: полиция ищет нарушителя 17:50
больше новостей
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok