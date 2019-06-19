Доллар и евро подешевели в киевских обменниках посреди рабочей недели

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 18 июня на 3,67 коп. до 26,5273 UAH/USD, курс покупки - на 3,63 коп. до 26,2012 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 11,44 коп. до 29,2552 UAH/EUR, курс продажи понизился на 10,28 коп. до 29,7918 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,2012 26,5273 29,2552 29,7918 3,59 4,21 Максимальный 26,3300 27,0000 29,4200 30,0500 4,00 5,00 Минимальный 26,0000 26,4000 28,0000 29,5800 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну после почти недельного обвала. Также курс гривны на межбанке продолжает укрепляться.

Кроме того, рубль после резкого падения начал дорожать.

Также на прошлой неделе НБУ лишь покупал валюту на межбанке. Инфляция в мае превысила прогноз НБУ, а в Нацбанке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.