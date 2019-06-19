Доллар и евро подешевели в киевских обменниках посреди рабочей недели

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 18 июня на 3,67 коп. до 26,5273 UAH\/USD, курс покупки - на 3,63 коп. до 26,2012 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 11,44 коп. до 29,2552 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 10,28 коп. до 29,7918 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,2012\r\n26,5273\r\n29,2552\r\n29,7918\r\n3,59\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,3300\r\n27,0000\r\n29,4200\r\n30,0500\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,4000\r\n28,0000\r\n29,5800\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну после почти недельного обвала. Также курс гривны на межбанке продолжает укрепляться.\r\nКроме того, рубль после резкого падения начал дорожать.\r\nТакже на прошлой неделе НБУ лишь покупал валюту на межбанке. Инфляция в мае превысила прогноз НБУ, а в Нацбанке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.