НБУ укрепил гривну после почти недельного обвала: курс иностранных валют на 19 июня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 июня, на 3,35 коп. до 26,3884 UAH/USD в то время, как отменил обязательную продажу валютной выручки бизнесом

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3301,9846 100 долларов США 2638,8427 100 швейцарских франков 2641,6764 1000 иен 243,8118 10 российских рублей 4,1017 100 евро 2952,0733

Как сообщали Українські Новини, после праздничных выходных НБУ понизил курс гривны. Также в НБУ рассказали о майском заработке банков.

Также на прошлой неделе НБУ лишь покупал валюту на межбанке. Кроме того, инфляция в мае превысила прогноз НБУ, а в Нацбанке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Тем временем население гривневые депозиты переводит в валютные.