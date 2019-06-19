НБУ укрепил гривну после почти недельного обвала: курс иностранных валют на 19 июня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 июня, на 3,35 коп. до 26,3884 UAH\/USD в то время, как отменил обязательную продажу валютной выручки бизнесом.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3301,9846\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2638,8427\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2641,6764\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n243,8118\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1017\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2952,0733\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после праздничных выходных НБУ понизил курс гривны. Также в НБУ рассказали о майском заработке банков.\r\nТакже на прошлой неделе НБУ лишь покупал валюту на межбанке. Кроме того, инфляция в мае превысила прогноз НБУ, а в Нацбанке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nТем временем население гривневые депозиты переводит в валютные.