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18 июня 2019, вторник, 10:40 58
Экономика 2019-06-18T10:40:01+03:00
Українські Новини
Рубль после резкого падения начал дорожать

Рубль после резкого падения начал дорожать

Во вторник, 18 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 14 июня не изменился и составил 3,66 гривен за 10 рублей.

Курс продажи повысился на 6 копеек и составил 4,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы рубля в киевских обменниках на 18 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,66 4,21
Максимальный 4,00 5,00
Минимальный 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, после праздничных выходных доллар и евро подешевели.

Тем временем наличные доллар и евро за неделю обвалились более чем на 20 копеек.

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