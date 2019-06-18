Рубль после резкого падения начал дорожать

Во вторник, 18 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 14 июня не изменился и составил 3,66 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи повысился на 6 копеек и составил 4,21 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурсы рубля в киевских обменниках на 18 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,66\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после праздничных выходных доллар и евро подешевели.\r\nТем временем наличные доллар и евро за неделю обвалились более чем на 20 копеек.