Рубль после резкого падения начал дорожать

Во вторник, 18 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 14 июня не изменился и составил 3,66 гривен за 10 рублей.

Курс продажи повысился на 6 копеек и составил 4,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы рубля в киевских обменниках на 18 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,66 4,21 Максимальный 4,00 5,00 Минимальный 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, после праздничных выходных доллар и евро подешевели.

Тем временем наличные доллар и евро за неделю обвалились более чем на 20 копеек.