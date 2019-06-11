Инфляция в мае превысила прогноз НБУ

Фактический показатель инфляции в мае превысил траекторию прогноза, опубликованную в "инфляционном отчете" Национального банка.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В мае 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,6% (8,8% - в апреле).

В месячном измерении цены выросли на 0,7%.

Фактический показатель инфляции превысил траекторию прогноза, опубликованную в "инфляционном отчете" (апрель 2019).

Это обусловлено, прежде всего, стремительным, если сравнить с ожидаемым, повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения.

Кроме того, более высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России.

В то же время базовая инфляция, как и в предыдущие месяцы, была несколько ниже прогноза.

Базовая инфляция в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении.

Фактические показатели инфляции, в частности базовой, свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям Национального банка.

Однако общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза, прежде всего, вследствие действия временных факторов предложения.

Как сообщали Українські Новини, в мае цены на продукты выросли, но в августе должны упасть.

Тем временем, в мае подорожали продукты и услуги здравоохранения, а стоимость коммуналки "просела".