Инфляция в мае превысила прогноз НБУ

Фактический показатель инфляции в мае превысил траекторию прогноза, опубликованную в "инфляционном отчете" Национального банка.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ мае 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,6% (8,8% - в апреле).\r\nВ месячном измерении цены выросли на 0,7%.\r\nФактический показатель инфляции превысил траекторию прогноза, опубликованную в "инфляционном отчете" (апрель 2019).\r\nЭто обусловлено, прежде всего, стремительным, если сравнить с ожидаемым, повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения.\r\nКроме того, более высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России.\r\nВ то же время базовая инфляция, как и в предыдущие месяцы, была несколько ниже прогноза.\r\nБазовая инфляция в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении.\r\nФактические показатели инфляции, в частности базовой, свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям Национального банка.\r\nОднако общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза, прежде всего, вследствие действия временных факторов предложения.\r\nКак сообщали Українські Новини, в мае цены на продукты выросли, но в августе должны упасть.\r\nТем временем, в мае подорожали продукты и услуги здравоохранения, а стоимость коммуналки "просела".