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13 июня 2019, четверг, 12:58 258
Финансы 2019-06-13T13:02:35+03:00
Українські Новини
Население гривневые депозиты переводит в валютные

Население гривневые депозиты переводит в валютные

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократился на 1,2% с 512,576 млрд гривен по состоянию на 1 мая до 506,658 млрд гривен на 1 июня.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках выросли на 1% с 501,7 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в мае сократились на 2,9% с 284,7 млрд гривен на 1 апреля до 276,3 млрд гривен на 1 июня.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличился на 1,1% с 227,9 млрд гривен до 230,4 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в мае увеличились на 1,1% с 396 млрд гривен на 1 мая до 400,2 млрд гривен на 1 июня.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в мае для юрлиц сохранилась на уровне 13,2%, для физлиц увеличилась на 0,2 п.п. до 11,4%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 2,1%, для населения – 2,5%.

В 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен.

В 2017 году вклады населения в банках увеличились на 9,9% с 429,6 млрд гривен.

В 2016 году вклады населения в банках увеличились на 8,0% с 398,242 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-марте текущего года доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 5 п.п. до 50%.

Хотя страну сотрясают новости о выборах, экономисты уверены: финсектор пройдет 2-й квартал без потрясений.

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