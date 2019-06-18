Новая программа с МВФ нужна до завершения старой, - НБУ

Национальный банк считает целесообразным инициирование новой долгосрочной программы сотрудничества с Международным валютным фондом до завершения текущей Stand By.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ мае мониторинговая миссия МВФ находилась в Украине и подтвердила намерение на продолжение сотрудничества после парламентских выборов и назначения нового правительства.\r\nТекущая программа завершается в начале следующего года.\r\n"Учитывая, что Украине необходимо реализовать еще большой перечень реформ, а экономика остается достаточно уязвимой к внешним рискам, Национальный банк считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ, вероятно, еще до завершения текущей программы Stand By", - говорится в нем.\r\nТакже отмечается, что системные риски для финансовой стабильности находятся на одном из самых низких в истории уровней, а макроэкономические условия благоприятны для работы банков.\r\nОднако до сих пор существуют угрозы, связанные с судебными процессами вокруг Приватбанка и перерывом в сотрудничестве с Международным валютным фондом.\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк отмечает, что задержка финансирования со стороны Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nСуществующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики.