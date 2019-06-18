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18 июня 2019, вторник, 16:13 499
Финансы 2019-06-18T16:15:45+03:00
Українські Новини
Новая программа с МВФ нужна до завершения старой, - НБУ

Новая программа с МВФ нужна до завершения старой, - НБУ

Национальный банк считает целесообразным инициирование новой долгосрочной программы сотрудничества с Международным валютным фондом до завершения текущей Stand By.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В мае мониторинговая миссия МВФ находилась в Украине и подтвердила намерение на продолжение сотрудничества после парламентских выборов и назначения нового правительства.

Текущая программа завершается в начале следующего года.

"Учитывая, что Украине необходимо реализовать еще большой перечень реформ, а экономика остается достаточно уязвимой к внешним рискам, Национальный банк считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ, вероятно, еще до завершения текущей программы Stand By", - говорится в нем.

Также отмечается, что системные риски для финансовой стабильности находятся на одном из самых низких в истории уровней, а макроэкономические условия благоприятны для работы банков.

Однако до сих пор существуют угрозы, связанные с судебными процессами вокруг Приватбанка и перерывом в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк отмечает, что задержка финансирования со стороны Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики.

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