Клімкін попросив депутатів звільнити його з посади голови МЗС

Міністр закордонних справ Павло Клімкін попросив Верховну Раду підтримати його прохання про відставку після того, як Рада вже відмовлялася його звільнити.\r\nПро це Клімкін написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку", - написав голова МЗС.\r\nТакож Клімкін заздалегідь висловив вдячність парламенту.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився. Пізніше Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити головою МЗС Пристайка.\r\nКомітет закордонних справах рекомендував Раді звільнити Клімкіна. У Раду вносили постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.\r\nПри цьому, Стефанчук заявляв, що Зеленський не внесе в Раду кандидатуру на посаду голови МЗС до звільнення Клімкіна.\r\nРаніше Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду. Клімкін планував балотуватися в Раду як самовисуванець. До цього він заявляв, що залишиться головою МЗС, якщо погляди Зеленського співпадуть з його власними.