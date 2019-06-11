Клімкін попросив депутатів звільнити його з посади голови МЗС

Міністр закордонних справ Павло Клімкін попросив Верховну Раду підтримати його прохання про відставку після того, як Рада вже відмовлялася його звільнити

Про це Клімкін написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку", - написав голова МЗС.

Також Клімкін заздалегідь висловив вдячність парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився. Пізніше Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити головою МЗС Пристайка.

Комітет закордонних справах рекомендував Раді звільнити Клімкіна. У Раду вносили постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.

При цьому, Стефанчук заявляв, що Зеленський не внесе в Раду кандидатуру на посаду голови МЗС до звільнення Клімкіна.

Раніше Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду. Клімкін планував балотуватися в Раду як самовисуванець. До цього він заявляв, що залишиться головою МЗС, якщо погляди Зеленського співпадуть з його власними.