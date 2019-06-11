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11 червня 2019, вівторок, 21:34 18
Кабмін 2019-06-12T00:15:02+03:00
Українські Новини
Клімкін попросив депутатів звільнити його з посади голови МЗС

Клімкін попросив депутатів звільнити його з посади голови МЗС

Павло Клімкін.
Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін попросив Верховну Раду підтримати його прохання про відставку після того, як Рада вже відмовлялася його звільнити.

Про це Клімкін написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку", - написав голова МЗС.

Також Клімкін заздалегідь висловив вдячність парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився. Пізніше Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити головою МЗС Пристайка.

Комітет закордонних справах рекомендував Раді звільнити Клімкіна. У Раду вносили постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.

При цьому, Стефанчук заявляв, що Зеленський не внесе в Раду кандидатуру на посаду голови МЗС до звільнення Клімкіна.

Раніше Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду. Клімкін планував балотуватися в Раду як самовисуванець. До цього він заявляв, що залишиться головою МЗС, якщо погляди Зеленського співпадуть з його власними.

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