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05 июня 2019, среда, 12:34 334
Президент 2019-06-05T12:45:10+03:00
Українські Новини
Зеленский сделал Климкину предложение, от которого тот отказался

Зеленский сделал Климкину предложение, от которого тот отказался

Владимир Зеленский с журналистом. Скриншот:
Владимир Зеленский с журналистом. Скриншот: "Сніданок з 1+1"

Президент Владимир Зеленский предлагал министру иностранных дел Павлу Климкину, который решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду, остаться в должности министра иностранных дел.

Об этом глава государства сказал в интервью программе "Сніданок 1+1" из Брюсселя (Бельгия), проведенном в спортзале на велотренажерах, передают Українськi Новини.

"Климкин - это профессиональный дипломат. Я, кстати, предлагал ему оставаться в команде, потому что у нас сложная международная ситуация. Но он решил идти в политику", - сказал он.

На вопрос об отношении к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун Зеленский прямо не ответил.

"По-разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Ну, слава Богу, у меня и моей семьи есть другой врач. Не знаком. Хотя, я слышал, что она неплохая", - сказал он.

Вопрос о том, кого бы из нынешних министров Зеленский оставил в правительстве, если бы имел возможность его формировать единолично, президент назвал провокацией.

"Провокация, а не вопрос. Честно говоря, я не знаю их очень близко. Это не моя команда. Я уверен, что там есть профессионалы. Правительство остается сейчас работать. Думаю, что за эти 2 месяца до новых выборов, 2,5 месяца до создания нового правительства, мы познакомимся ближе и я пойму, кто из этих людей способен сделать что-то новое в Украине. Я уверен, что они все профессионалы, но тут уже нужны не шаги, а скачки. Никого близко не знаю, но смотрю по делам", - ответил он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поблагодарил Бога, что у его семьи врач - не Супрун.

Также Зеленский заверяет, что не имеет никаких политических планов с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которому вернул украинское гражданство.

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