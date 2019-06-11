Зеленский предложил Раде уволить Луценко и Климкина и назначить главой МИДа Пристайко

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде дать согласие на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а также на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение на эту должность заместителя главы Администрации Президента Вадима Пристайко.

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передают Українські Новини.

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко", - сказал он.

Рябошапка добавил, что несмотря на внесенные в законодательство изменения о том, что генпрокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре гласят обратное.

"Президент подписал представление на увольнение Климкина с должности министра иностранных дел и внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - сообщил также замглавы Администрации.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил руководителя Госуправления делами Куцыка, а вместо него назначил его заместителя Борзова.

Тем временем, Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов.