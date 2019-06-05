Зеленский не внесет в Раду кандидатуру на должность главы МИДа до увольнения Климкина, - Стефанчук

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук исключает внесение Президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду кандидатуры на должность министра иностранных дел до увольнения парламентом Павла Климкина.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", передают Українські Новини.

"Относительно совместной подачи (представления на снятие и на назначение). Я думаю, что в тех специфических отношениях, которые сложились с Верховной Радой мы будем идти шаг за шагом. Сначала вносим представление на увольнение. После того, как оно будет удовлетворено, мы сразу же представим ту кандидатуру, которую видим на должности главы этого очень важного для Украины министерства", - сказал Стефанчук, направляясь в комитет Рады по иностранным делам представлять внесение Зеленским представления на увольнение Климкина.

Стефанчук выразил надежду, что комитет поддержит представление Зеленского.

"Я надеюсь, это представление будет поддержано комитетом, чтобы дальше мы получили "расчищенное поле", чтобы в дальнейшем мы могли внести кандидатуру нового министра иностранных дел, которого предложит Зеленский", - сказал он.

Стефанчук отказался назвать кандидатуру Зеленского на эту должность.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский сделал Климкину предложение, от которого тот отказался.

Ранее речь Зеленского в Брюсселе взорвала обсуждениями соцсети.