Климкин хочет баллотироваться в Раду как самовыдвиженец

Министр иностранных дел Павел Климкин, который решил написал заявление об отставке, намерен баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.\r\nОб этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.\r\n"Я на сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые были бы очень достойными по качеству людей и качеству идей. Поэтому к предложениям и идеям я открыт, и на самом деле есть много классных идей. Если с этим не сложится - нет вопросов. Я считаю, надо быть ближе к людям, а не к спискам. Вокруг родной Киев, в котором я много чего делал - и на Почтовой, и Кириловскую защищал. Поэтому спокойно, самовыдвиженцем и все будет супер", - сказал он.\r\nПри этом, отвечая на вопрос ведущего, готов ли он возглавлять МИД при Президенте Владимир Зеленском, Климкин ответил, что это было бы неправильно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.\r\nРанее Климкин заявлял, что останется главой МИД, если взгляды Зеленского совпадут с его собственными.