Климкин хочет баллотироваться в Раду как самовыдвиженец

Министр иностранных дел Павел Климкин, который решил написал заявление об отставке, намерен баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Я на сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые были бы очень достойными по качеству людей и качеству идей. Поэтому к предложениям и идеям я открыт, и на самом деле есть много классных идей. Если с этим не сложится - нет вопросов. Я считаю, надо быть ближе к людям, а не к спискам. Вокруг родной Киев, в котором я много чего делал - и на Почтовой, и Кириловскую защищал. Поэтому спокойно, самовыдвиженцем и все будет супер", - сказал он.

При этом, отвечая на вопрос ведущего, готов ли он возглавлять МИД при Президенте Владимир Зеленском, Климкин ответил, что это было бы неправильно.

Как сообщали Українськi Новини, Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.

Ранее Климкин заявлял, что останется главой МИД, если взгляды Зеленского совпадут с его собственными.