Комитет по иностранным делам рекомендует Раде уволить Климкина

Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендует парламенту уволить министра иностранных дел Павла Климкина.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду, передают Українські Новини.

"...Зал может голосовать уже за проект постановления (№10346 об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел), потому что есть решение комитета, плюс задание сейчас зарегистрировать проект постановления согласно решению комитета об отставке Климкина, принятый на прошлой неделе", - сказала депутат Рады, председатель комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко (внефракционная).

При этом члены комитета подчеркнули, что на прошлом заседании комитета было принято решение поддержать заявление министра иностранных дел Павла Климкина об отставке, однако в парламенте отказались регистрировать соответствующее постановление об отставке Климкина, так как ранее было зарегистрировано постановление, внесенное Президентом Владимиром Зеленским об увольнении министра иностранных дел.

Таким образом, комитет намерен зарегистрировать постановление об отставке Климкина и рекомендовать парламенту рассматривать два постановления - внесенное комитетом об отставке министра иностранных дел и внесенное Зеленским о его увольнении.

Как сообщали Українські Новини, в интервью программе "Сніданок 1+1" из Брюсселя Зеленский сказал, что предлагал Климкину остаться министром иностранных дел.

Представитель Зеленского заявил, что президент не внесет в Раду кандидатуру на должность главы МИДа до увольнения Климкина.