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21 мая 2019, вторник, 16:59 1615
Политика 2019-05-21T18:31:16+03:00
Українські Новини
В Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака

В Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй (внефракционный) предлагает парламенту уволить главу Национального банка Якова Смолия, министра иностранных дел Павла Климкина, генерального прокурора Юрия Луценко, председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

Соответствующие проекты постановлений №10300, 10301, 10302, 10303, 10304 зарегистрированы в Раде 16 мая, передают Українські Новини.

Тексты проектов постановлений на данный момент отсутствуют на сайте Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Грицак подал в отставку.

Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.

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