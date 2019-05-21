В Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака

Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады 22 мая для внесения изменений в закон о выборах 18:21

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