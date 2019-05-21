В Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй (внефракционный) предлагает парламенту уволить главу Национального банка Якова Смолия, министра иностранных дел Павла Климкина, генерального прокурора Юрия Луценко, председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.\r\nСоответствующие проекты постановлений №10300, 10301, 10302, 10303, 10304 зарегистрированы в Раде 16 мая, передают Українські Новини.\r\nТексты проектов постановлений на данный момент отсутствуют на сайте Рады.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Грицак подал в отставку.\r\nКлимкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду.