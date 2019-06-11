КС перейшов до закритої частини розгляду конституційності розпуску Ради

Конституційний Суд перейшов до закритої частини розгляду конституційності указу президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради для прийняття рішення.\r\nПро це повідомилла голова КС Наталія Шаптала, передають Українські Новини.\r\nЗ її слів, КС у вівторок заслухав пояснення всіх сторін процесу, завершив відкритий розгляд справи.\r\nРішення КС про оцінку конституційності указу буде оприлюднено на сайті КС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, представник Ради в КС заявив, що сьогодні рішення про конституційність розпуску парламенту не буде.\r\nЗеленський заявив в КС, що йде, щоб не тиснути, але суспільство стежить. Представник президента в КС заявив, що Розпуск Ради Зеленським конституційний. Противник Зеленського вдарив прихильницю по обличчю під будівлею КС.\r\nТакож невідомий повідомляв про мінування КС, де розглядають питання про розпуск парламенту.\r\nПарубій не передав Конституційного суду список депутатів коаліції.