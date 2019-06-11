КС перейшов до закритої частини розгляду конституційності розпуску Ради

Конституційний Суд перейшов до закритої частини розгляду конституційності указу президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради для прийняття рішення.

Про це повідомилла голова КС Наталія Шаптала, передають Українські Новини.

З її слів, КС у вівторок заслухав пояснення всіх сторін процесу, завершив відкритий розгляд справи.

Рішення КС про оцінку конституційності указу буде оприлюднено на сайті КС.

Як повідомляли Українські Новини, представник Ради в КС заявив, що сьогодні рішення про конституційність розпуску парламенту не буде.

Зеленський заявив в КС, що йде, щоб не тиснути, але суспільство стежить. Представник президента в КС заявив, що Розпуск Ради Зеленським конституційний. Противник Зеленського вдарив прихильницю по обличчю під будівлею КС.

Також невідомий повідомляв про мінування КС, де розглядають питання про розпуск парламенту.

Парубій не передав Конституційного суду список депутатів коаліції.