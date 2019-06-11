підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 червня 2019, вівторок, 18:08 17
Судова влада 2019-06-11T19:15:02+03:00
Українські Новини
КС перейшов до закритої частини розгляду конституційності розпуску Ради

КС перейшов до закритої частини розгляду конституційності розпуску Ради

Конституційний суд України. Фото: dostup.pravda
Конституційний суд України. Фото: dostup.pravda

Конституційний Суд перейшов до закритої частини розгляду конституційності указу президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради для прийняття рішення.

Про це повідомилла голова КС Наталія Шаптала, передають Українські Новини.

З її слів, КС у вівторок заслухав пояснення всіх сторін процесу, завершив відкритий розгляд справи.

Рішення КС про оцінку конституційності указу буде оприлюднено на сайті КС.

Як повідомляли Українські Новини, представник Ради в КС заявив, що сьогодні рішення про конституційність розпуску парламенту не буде.

Зеленський заявив в КС, що йде, щоб не тиснути, але суспільство стежить. Представник президента в КС заявив, що Розпуск Ради Зеленським конституційний. Противник Зеленського вдарив прихильницю по обличчю під будівлею КС.

Також невідомий повідомляв про мінування КС, де розглядають питання про розпуск парламенту.

Парубій не передав Конституційного суду список депутатів коаліції.

Більше новин про: Конституційний Суд Розпуск парламенту розпуск Верховної Ради

Архів
Новини
Рятувальники попередили українців про надзвичайну пожежну небезпеку 19:13
МЗС рекомендує українцям не відвідувати одну з країн Східної Африки 18:54
Згоріла частина психлікарні в Одесі. Фото: Думська
Відео дня: наслідки жахливої пожежі в одеській психлікарні показали з висоти пташиного польоту 18:47
Зеленський звільнив начальника СБУ Волині Фелонюка без пояснення причин 18:41
Mi Band 4. Фото: Xiaomi
Xiaomi презентувала фітнес-браслет Mi Band 4 з кольоровим дисплеєм 18:31
більше новин
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ 05:59
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів 18:05
Ідея Венедиктової зробити ВРП дисциплінарним органом адвокатури санкціонує розправи з захисниками, – адвокат Циганков 12:43
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok