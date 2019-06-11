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11 июня 2019, вторник, 10:11 143
Выборы 2019-06-11T10:48:43+03:00
Українські Новини
КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады

КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады

Конституционный Суд. Фото: sud.ua
Конституционный Суд. Фото: sud.ua

Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Заседание началось в 10:00, передают Українськi Новини.

Присутствуют 17 судей КС.

Накануне заседания Владимир Зеленский сделал заявление, в котором сказал, что будет присутствовать на сегодняшнем заседании КСУ. "Это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот - когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Обязательно буду", - записал он видеозаявление.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июня Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Представитель Президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский уверен, что нет никаких оснований для признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным.

Сегодня Зеленский посетит заседание КС по делу о конституционности роспуска Рады.

Тем временем, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.

Ранее Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады. 

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