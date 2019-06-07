Величезні втрати на фронті: 2 загиблих військових, 4 поранених, 7 травмованих

У той час, як, за останньою інформацією, з початку поточного року вбито і поранено 320 військових, бойовики 12 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил 7 червня, 2 військовослужбовців загинули, 4 поранено і 7 травмовано.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених "мінськими угодами" артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них:

тричі біля села Павлопіль - з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;

двічі біля населеного пункту Новогригорівка - з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;

поблизу міста Мар'їнка - зі стрілецької зброї;

біля населеного пункту Гнутове - зі стрілецької зброї;

біля населеного пункту Водяне - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил:

біля населеного пункту Новолуганське - з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм;

поблизу села Зайцеве - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

2 рази поблизу населеного пункту Майське - з озброєння БМП, АГС, СПГ, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, ще 4 отримали поранення, 7 військовослужбовців отримали бойові травми.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, двоє українських військовослужбовців полку Національної гвардії "Азов" загинули і 8 поранені через артилерійські обстріли з боку бойовиків близько Новолуганського Донецької області в ніч на 7 червня. Пізніше, внаслідок артобстрілів, були поранені ще троє військових "Азова".

У середу військовий загинув під обстрілом з гранатометів.

Леонід Кучма заявив, що на засіданні ТКГ у Мінську обговорювали механізм впровадження "режиму тиші" на Донбасі, який передбачає заборону стріляти у відповідь, чим викликав шквал критики. Незважаючи на пропозиції Кучми, Зеленський пообіцяв потужні "відповіді" бойовикам. Через заяви Кучми і Зеленського в Мінську ГПУ відкрила три справи.