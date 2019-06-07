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07 июня 2019, пятница, 08:00 238
Силовые структуры 2019-06-07T09:37:41+03:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе: погибли два бойца ВСУ, еще восемь - ранены

Обострение на Донбассе: погибли два бойца ВСУ, еще восемь - ранены

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 6 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм. Во время боевых действий двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 6 июня один оккупант был уничтожен", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил три обстрела, позиций украинских защитников, а в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции наших защитников.

"Вследствие обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - отметили в штабе.

Как сообщали Українські Новини, военный погиб под обстрелами из гранатометов в среду.

Ранее боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей.

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