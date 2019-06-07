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07 июня 2019, пятница, 10:08 303
Президент 2019-06-07T11:03:56+03:00
Українські Новини
Несмотря на предложения Кучмы Зеленский пообещал мощные "ответы" боевикам

Несмотря на предложения Кучмы Зеленский пообещал мощные "ответы" боевикам

Владимир Зеленский. Скриншот видео 112.ua
Владимир Зеленский. Скриншот видео 112.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе, в результате которых погибли два бойца ВСУ и еще восемь были ранены и травмированы. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

Так, Зеленский заявил, что на подобные ситуации украинские военные будут отвечать "жестко и в соответствии с ситуацией".

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", – заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что применение артиллерии свидетельствует о том, что Россия потеряла контроль над боевиками ОРДЛО.

"Вопиющее нарушение минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – подчеркнул Зеленский.

Также Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко требует от Зеленского объяснить заявления о готовности отменить экономические ограничений в отношении Донбасса.

Ранее Зеленский предупредил РФ, что обострение конфликта - плохой фон для переговоров в Минске.

Тем временем, заявление Кучмы "не открывать огонь в ответ" о перемирии вызвало шквал критики.

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