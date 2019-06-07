Несмотря на предложения Кучмы Зеленский пообещал мощные "ответы" боевикам

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе, в результате которых погибли два бойца ВСУ и еще восемь были ранены и травмированы. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

Так, Зеленский заявил, что на подобные ситуации украинские военные будут отвечать "жестко и в соответствии с ситуацией".

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", – заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что применение артиллерии свидетельствует о том, что Россия потеряла контроль над боевиками ОРДЛО.

"Вопиющее нарушение минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – подчеркнул Зеленский.

Также Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко требует от Зеленского объяснить заявления о готовности отменить экономические ограничений в отношении Донбасса.

Ранее Зеленский предупредил РФ, что обострение конфликта - плохой фон для переговоров в Минске.

Тем временем, заявление Кучмы "не открывать огонь в ответ" о перемирии вызвало шквал критики.