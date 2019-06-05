Военный погиб под обстрелами из гранатометов в среду

В то время, как на фронте погибли двое военных, а еще трое ранены, еще один военнослужащий погиб в среду в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) вследствие обстрелов боевиками позиций украинских защитников.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.\r\n"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил... Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в нем.\r\nОбстрелы были совершены в среду из ручных противотанковых гранатометов.\r\nВблизи Талаковки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Водяного, из автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи Золотого-1.\r\nКак сообщали Українські Новини, боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей.\r\nРанее оккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком.