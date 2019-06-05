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05 июня 2019, среда, 09:49 111
Силовые структуры 2019-06-05T09:56:18+03:00
Українські Новини
Военный погиб под обстрелами из гранатометов в среду

Военный погиб под обстрелами из гранатометов в среду

ООС.
ООС.

В то время, как на фронте погибли двое военных, а еще трое ранены, еще один военнослужащий погиб в среду в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) вследствие обстрелов боевиками позиций украинских защитников.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил... Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в нем.

Обстрелы были совершены в среду из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Водяного, из автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи Золотого-1.

Как сообщали Українські Новини, боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей.

Ранее оккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком.

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