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07 июня 2019, пятница, 17:53 95
Происшествия 2019-06-07T18:02:25+03:00
Українські Новини
Луценко назвал точное количество военных, погибших и раненых на Донбассе

Луценко назвал точное количество военных, погибших и раненых на Донбассе

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

В то время, как на Донбассе во время ночного обстрела погибли бойцы Нацгвардии, генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что 14 377 военнослужащих убиты и ранены в ходе боевых действий на Востоке Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"За все время антитеррористической операции на Востоке мы имеем 14 377 убитых и раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины", - заявил генпрокурор.

По его информации, с начала текущего года убито и ранено 320 военных.

Луценко также подчеркнул, что все офицерские должности на Донбассе занимают кадровые российские военные.

В связи с этим он считает некорректными заявления Президента Владимира Зеленского о том, что РФ потеряла контроль над своими наемниками на Востоке Украины.

Как сообщали Українськi Новини, вследствие артобстрела около Новолуганского ранены еще 3 военных "Азова".

Леонид Кучма заявил, что на заседании ТКГ в Минске обсуждали механизм внедрения "режима тишины" на Донбассе, который предусматривает запрет стрелять в ответ, чем вызвал шквал критики.

Несмотря на предложения Кучмы, Зеленский пообещал мощные "ответы" боевикам. Из-за заявлений Кучмы и Зеленского в Минске ГПУ открыла три дела.

Больше новостей о: погибшие на Донбассе раненые военнослужащие Погибшие военнослужащие Ситуация в зоне ООС Юрий Луценко

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