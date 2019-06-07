Артобстрел около Новолуганского: ранены еще 3 военных "Азова"

Еще 3 украинских военнослужащих полка Национальной гвардии "Азов" ранены из-за артиллерийских обстрелов со стороны боевиков около Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.\r\n"По состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций объединенных сил вблизи Новолуганского. Напоминаем, что сегодня ночью враг коварно обстрелял наши позиции, в результате чего погибли два воина и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести", - сказано в нем.\r\nСогласно сообщению, обстрелы велись с применением противником артиллерии 122 мм, запрещенной "минскими договоренностями".\r\nПосле обстрела боевиков силы ООС открыли ответный огонь.\r\nКак сообщали Українськi Новини, двое украинских военнослужащих полка Национальной гвардии "Азов" погибли и 8 ранены из-за артиллерийских обстрелов со стороны боевиков около Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.\r\nВ среду военный погиб под обстрелами из гранатометов.\r\nТем временем Леонид Кучма заявил, что на заседании ТКГ в Минске обсуждали механизм внедрения "режима тишины" на Донбассе, который предусматривает запрет стрелять в ответ, чем вызвал шквал критики.\r\n