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07 июня 2019, пятница, 16:46 120
Силовые структуры 2019-06-07T17:07:49+03:00
Українські Новини
Артобстрел около Новолуганского: ранены еще 3 военных "Азова"

Артобстрел около Новолуганского: ранены еще 3 военных "Азова"

Военных, попавших под артобстрел, госпитализировали. Фото: facebоok.com/pressjfo.news
Военных, попавших под артобстрел, госпитализировали. Фото: facebоok.com/pressjfo.news

Еще 3 украинских военнослужащих полка Национальной гвардии "Азов" ранены из-за артиллерийских обстрелов со стороны боевиков около Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций объединенных сил вблизи Новолуганского. Напоминаем, что сегодня ночью враг коварно обстрелял наши позиции, в результате чего погибли два воина и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести", - сказано в нем.

Согласно сообщению, обстрелы велись с применением противником артиллерии 122 мм, запрещенной "минскими договоренностями".

После обстрела боевиков силы ООС открыли ответный огонь.

Как сообщали Українськi Новини, двое украинских военнослужащих полка Национальной гвардии "Азов" погибли и 8 ранены из-за артиллерийских обстрелов со стороны боевиков около Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.

В среду  военный погиб под обстрелами из гранатометов.

Тем временем Леонид Кучма заявил, что на заседании ТКГ в Минске обсуждали механизм внедрения "режима тишины" на Донбассе, который предусматривает запрет стрелять в ответ, чем вызвал шквал критики.

 

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