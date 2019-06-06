Чи звільняти керівництво Переяслав-Хмельницького відділу поліції за смерть дитини, вирішать після розслідування

Про це Українським Новинам повідомив спікер Нацполіцїі Ярослав Тракало.

"Після службового розслідування буде ухвалено рішення (про звільнення)", - сказав він.

З його слів, на час службового розслідування керівництво Переяслав-Хмельницького відділу поліції відсторонено від виконання обов'язків.

Як повідомляли Українські Новини, підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовилися проходити тести на алкоголь.

Тим часом, ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика.

Також підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом поліцейські не давали свідчень.

Тим часом гвинтівка, з якої був убитий хлопчик під Києвом, не знайдена.

4 червня начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку і попросив направити його в зону проведення операції Об'єднаних сил.

Ценов буде відповідати за службу на блокпостах в ОСС.