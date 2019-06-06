Чи звільняти керівництво Переяслав-Хмельницького відділу поліції за смерть дитини, вирішать після розслідування

Національна поліція має намір вирішити питання звільнення керівництва Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київської області після проведення службового розслідування через смерть 5-річного Кирила Тлявова 3 червня.\r\nПро це Українським Новинам повідомив спікер Нацполіцїі Ярослав Тракало.\r\n"Після службового розслідування буде ухвалено рішення (про звільнення)", - сказав він.\r\nЗ його слів, на час службового розслідування керівництво Переяслав-Хмельницького відділу поліції відсторонено від виконання обов'язків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовилися проходити тести на алкоголь.\r\nТим часом, ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика.\r\nТакож підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом поліцейські не давали свідчень.\r\n\r\nТим часом гвинтівка, з якої був убитий хлопчик під Києвом, не знайдена.\r\n4 червня начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку і попросив направити його в зону проведення операції Об'єднаних сил.\r\nЦенов буде відповідати за службу на блокпостах в ОСС.\r\n