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06 червня 2019, четвер, 19:31 10
Силові структури 2019-06-06T20:15:02+03:00
Українські Новини
Чи звільняти керівництво Переяслав-Хмельницького відділу поліції за смерть дитини, вирішать після розслідуванн

Чи звільняти керівництво Переяслав-Хмельницького відділу поліції за смерть дитини, вирішать після розслідування

П'ятирічний Кирило з Переяслав-Хмельницького. Фото: 112
П'ятирічний Кирило з Переяслав-Хмельницького. Фото: 112

Національна поліція має намір вирішити питання звільнення керівництва Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київської області після проведення службового розслідування через смерть 5-річного Кирила Тлявова 3 червня.

Про це Українським Новинам повідомив спікер Нацполіцїі Ярослав Тракало.

"Після службового розслідування буде ухвалено рішення (про звільнення)", - сказав він.

З його слів, на час службового розслідування керівництво Переяслав-Хмельницького відділу поліції відсторонено від виконання обов'язків.

Як повідомляли Українські Новини, підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовилися проходити тести на алкоголь.

Тим часом, ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика.

Також підозрювані у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом поліцейські не давали свідчень.

Тим часом гвинтівка, з якої був убитий хлопчик під Києвом, не знайдена.

4 червня начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку і попросив направити його в зону проведення операції Об'єднаних сил.

Ценов буде відповідати за службу на блокпостах в ОСС.

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