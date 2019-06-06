Ценов будет отвечать за службу на блокпостах в ОСС, - Нацполиция

Бывший начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, который подал в отставку и просился в ООС из-за смерти ребенка,

Об этом написал в социальной сети Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передают Українськi Новини.

"Не пойму всеобщего помешательства. Генерал Ценов будет нести службу теперь не на мирной Киевщине, а на территории проведения операции Объединенных сил, где в любой момент может быть обострение ситуации... Старший группы полицейских сил в зоне проведения ООС отвечает за проверку несения службы на блокпостах Донецкой и Луганской области", - написал он.

По его словам, Ценов не будет отвечать за кадровую работу и организацию службы полиции в зоне ООС.

Как сообщали Українськi Новини, руководство Нацполиции назначило Ценова руководителем полицейских сил в составе ООС.

4 июня начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

Причиной данного решения стало то, что его подопечные, полицейские Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области, подозреваются в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова 3 июня.