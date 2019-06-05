Подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика под Киевом полицейские не давали показаний

Подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика в Киевской области полицейские не давали показаний.\r\nОб этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности сообщил директор Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба, передают Українські Новини.\r\n"До момента пребывания их в суде и избрания меры пресечения никакого содействия или намерения сотрудничать не было. Вина не призналась и показания не давались. В суде ими было объявлено о возможном дополнительном предоставлении показаний и рассказе об обстоятельствах этого события. Пока что показаний они не представили", - сказал он.\r\nТакже глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что подозреваемые правоохранители не давали показаний и не шли на сотрудничество.\r\nКак сообщали Українськi Новини, подозреваемые в убийстве мальчика полицейские отказались сдать анализы на алкоголь.\r\nТем временем, винтовка, из которой был убит мальчик под Киевом, не найдена.