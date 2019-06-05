Подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика под Киевом полицейские не давали показаний

Подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика в Киевской области полицейские не давали показаний.

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности сообщил директор Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба, передают Українські Новини.

"До момента пребывания их в суде и избрания меры пресечения никакого содействия или намерения сотрудничать не было. Вина не призналась и показания не давались. В суде ими было объявлено о возможном дополнительном предоставлении показаний и рассказе об обстоятельствах этого события. Пока что показаний они не представили", - сказал он.

Также глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что подозреваемые правоохранители не давали показаний и не шли на сотрудничество.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемые в убийстве мальчика полицейские отказались сдать анализы на алкоголь.

Тем временем, винтовка, из которой был убит мальчик под Киевом, не найдена.