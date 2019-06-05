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05 червня 2019, середа, 16:19 35
Судова влада 2019-06-05T16:43:05+03:00
Українські Новини
Гвинтівку, з якої було вбито дитину під Києвом, не знайдено, - ДБР

Гвинтівку, з якої було вбито дитину під Києвом, не знайдено, - ДБР

ДБР. Фото: focus
ДБР. Фото: focus

Державне бюро розслідувань заявляє, що гвинтівка, з якої був убитий 5-річний хлопчик Кирило Тлявов в Київській області, не знайдена.

Про це на засіданні правоохоронного комітету Верховної Ради сказав директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, підозрювані вбили дитину з малокаліберної гвинтівки.

"Нами здійснюються слідчо-оперативні дії, поки що гвинтівка не знайдена", - заявив Труба.

При цьому 2 кулі з гвинтівки були виявлені у дворі будинку одного з підозрюваних у ніч з 31 травня на 1 червня.

Глава Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що керівник місцевої поліції Переяслав-Хмельницького вранці 1 червня провів обшуки в багатьох будинках і приміщеннях, що належать родичам і друзям підозрюваних.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика.

Тим часом, Аваков вимагає терміново передати в суд справу про вбитого поліцейськими хлопчика.

Раніше Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

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