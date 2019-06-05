Гвинтівку, з якої було вбито дитину під Києвом, не знайдено, - ДБР

Державне бюро розслідувань заявляє, що гвинтівка, з якої був убитий 5-річний хлопчик Кирило Тлявов в Київській області, не знайдена.\r\nПро це на засіданні правоохоронного комітету Верховної Ради сказав директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.\r\nВін зазначив, що, за попередньою інформацією, підозрювані вбили дитину з малокаліберної гвинтівки.\r\n"Нами здійснюються слідчо-оперативні дії, поки що гвинтівка не знайдена", - заявив Труба.\r\nПри цьому 2 кулі з гвинтівки були виявлені у дворі будинку одного з підозрюваних у ніч з 31 травня на 1 червня.\r\nГлава Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що керівник місцевої поліції Переяслав-Хмельницького вранці 1 червня провів обшуки в багатьох будинках і приміщеннях, що належать родичам і друзям підозрюваних.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика.\r\nТим часом, Аваков вимагає терміново передати в суд справу про вбитого поліцейськими хлопчика.\r\nРаніше Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.