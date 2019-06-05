ГБР расследует попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области

Об этом сказал директор ГБР Роман Труба на заседании правоохранительного комитета в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

Он отметил, что бюро получило информацию о ранении ребенка 1 июня в 5:20 и в 13:00 открыло дело по факту тяжкого телесного повреждения.

При этом, по словам Трубы, в этот же день начала появляться информация о возможном травмировании ребенка из-за падения, а не от огнестрельного ранения.

Учитывая это, ГБР открыло новое уголовное производство по ст. 396 (умышленное сокрытие преступления) Уголовного кодекса.

Детективы бюро расследуют, была ли специально распространена ложная информация в СМИ и причастна ли к этому полиция.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков потребовал срочно передать в суд дело об убитом полицейскими мальчике.

Ранее Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.