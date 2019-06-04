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04 июня 2019, вторник, 12:15 2110
Силовые структуры 2019-06-04T12:24:53+03:00
Українські Новини
Князев уволил главу полиции Киевской области Ценова

Князев уволил главу полиции Киевской области Ценова

Дмитрий Ценов. Фото: kv.npu.gov.ua
Дмитрий Ценов. Фото: kv.npu.gov.ua

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил Дмитрия Ценова, который подал в отставку из-за убийства мальчика под Киевом, с должности начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер ГУ Нацполиции Николай Жукович.

"Насколько я понял, он был уволен еще ночью", - сказал спикер.

По его словам, Ценов уже попрощался с коллективом и поблагодарил за работу.

Исполняющим обязанности начальника ГУ Нацполиции в области будет назначен Андрей Небитов.

Как сообщали Українськi Новини, возмущенная толпа устроила беспорядки у МВД в Киеве из-за убийства ребенка полицейскими.

Также руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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