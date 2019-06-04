Князев уволил главу полиции Киевской области Ценова

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил Дмитрия Ценова, который подал в отставку из-за убийства мальчика под Киевом, с должности начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер ГУ Нацполиции Николай Жукович.

"Насколько я понял, он был уволен еще ночью", - сказал спикер.

По его словам, Ценов уже попрощался с коллективом и поблагодарил за работу.

Исполняющим обязанности начальника ГУ Нацполиции в области будет назначен Андрей Небитов.

Как сообщали Українськi Новини, возмущенная толпа устроила беспорядки у МВД в Киеве из-за убийства ребенка полицейскими.

Также руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.