Князев уволил главу полиции Киевской области Ценова

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил Дмитрия Ценова, который подал в отставку из-за убийства мальчика под Киевом, с должности начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил спикер ГУ Нацполиции Николай Жукович.\r\n"Насколько я понял, он был уволен еще ночью", - сказал спикер.\r\nПо его словам, Ценов уже попрощался с коллективом и поблагодарил за работу.\r\nИсполняющим обязанности начальника ГУ Нацполиции в области будет назначен Андрей Небитов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, возмущенная толпа устроила беспорядки у МВД в Киеве из-за убийства ребенка полицейскими. \r\nТакже руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.