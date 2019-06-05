Подозреваемые в убийстве мальчика полицейские отказались сдать анализы на алкоголь

Полицейские, подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Киевской области, отказались сдать биообразцы и пройти тест на алкогольное опьянение.

Об этом на заседании правоохранительного комитета сказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Да, это соответствует действительности", - заявил директор ГБР, подтвердив информацию, что подозреваемые отказались сдать биообразцы и пройти тест на алкогольное опьянение.

Учитывая это, правоохранители вынуждены исключительно путем допросов устанавливать, были ли подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения в момент убийства.

Также подозреваемые отказались от дачи показаний.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика.

Ранее Аваков потребовал срочно передать в суд дело об убитом полицейскими мальчике.

Тем временем, винтовка, из которой был убит мальчик под Киевом, не найдена.