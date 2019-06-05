НБУ обвалив гривню в середу: курс іноземних валют 5 червня

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 червня, на 10,01 коп. до 26,9548 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3447,3931 100 доларів США 2720,6934 100 швейцарських франків 2736,7576 1000 ієн 251,5333 10 російських рублів 4,1753 100 євро 3059,1477

Як повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився. Пізніше долари і євро після різкого падіння злетіли в обмінниках.

Також НБУ від покупки перейшов до продажу валют на міжбанку.

Тим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося, а Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ. Крім того, в раді НБУ заявили про можливий дефолт і фінансову кризу через вибори.