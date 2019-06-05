НБУ обвалив гривню в середу: курс іноземних валют 5 червня

У той час, як за місяць долар і євро істотно подорожчали, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 червня, на 25,21 коп. до 27,2069 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nПопереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 червня, на 10,01 коп. до 26,9548 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3447,3931\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2720,6934\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2736,7576\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n251,5333\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1753\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n3059,1477\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився. Пізніше долари і євро після різкого падіння злетіли в обмінниках.\r\nТакож НБУ від покупки перейшов до продажу валют на міжбанку.\r\nТим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося, а Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ. Крім того, в раді НБУ заявили про можливий дефолт і фінансову кризу через вибори.