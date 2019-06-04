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04 июня 2019, вторник, 15:40 34
Экономика 2019-06-04T15:40:15+03:00
Українські Новини
За месяц доллар и евро существенно подорожали

За месяц доллар и евро существенно подорожали

Доллар
Доллар

Со 2 по 31 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 30,53 коп. до 27,0331 UAH/USD, курс покупки повысился на 33,14 коп. до 26,6790 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 25,27 коп. до 29,6027 UAH/EUR, курс продажи повысился на 18,89 коп. до 30,1371 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 31 мая 26,6790 27,0331 29,6027 30,1371 3,6800 4,2100
Средний курс на 2 мая 26,3476 26,7278 29,3500 29,9482 3,6800 4,2300
По сравнению со 2 мая 0,3314 0,3053 0,2527 0,1889 0,0000 -0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках.

Тем временем, официальный курс гривны после укрепления снова обвалился.

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