За месяц доллар и евро существенно подорожали

Со 2 по 31 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 30,53 коп. до 27,0331 UAH/USD, курс покупки повысился на 33,14 коп. до 26,6790 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 25,27 коп. до 29,6027 UAH/EUR, курс продажи повысился на 18,89 коп. до 30,1371 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 31 мая 26,6790 27,0331 29,6027 30,1371 3,6800 4,2100 Средний курс на 2 мая 26,3476 26,7278 29,3500 29,9482 3,6800 4,2300 По сравнению со 2 мая 0,3314 0,3053 0,2527 0,1889 0,0000 -0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках.

Тем временем, официальный курс гривны после укрепления снова обвалился.