За месяц доллар и евро существенно подорожали

Со 2 по 31 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 30,53 коп. до 27,0331 UAH\/USD, курс покупки повысился на 33,14 коп. до 26,6790 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 25,27 коп. до 29,6027 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 18,89 коп. до 30,1371 UAH\/EUR.Курсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 31 мая\r\n26,6790\r\n27,0331\r\n29,6027\r\n30,1371\r\n3,6800\r\n4,2100\r\n\r\n\r\nСредний курс на 2 мая\r\n26,3476\r\n26,7278\r\n29,3500\r\n29,9482\r\n3,6800\r\n4,2300\r\n\r\n\r\nПо сравнению со 2 мая\r\n0,3314\r\n0,3053\r\n0,2527\r\n0,1889\r\n0,0000\r\n-0,0200\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські Новини, доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках.\r\nТем временем, официальный курс гривны после укрепления снова обвалился.