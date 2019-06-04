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04 червня 2019, вівторок, 16:11 34 Карта
Життя 2019-06-04T16:20:10+03:00
Українські Новини
На Київ насувається потужна гроза з небезпечним шквальним вітром, - синоптик

На Київ насувається потужна гроза з небезпечним шквальним вітром, - синоптик

Гроза в Києві. Фото: From-ua
Гроза в Києві. Фото: From-ua

У той час, як початок літа супроводжується зливами, грозами та шквалами, наразі на Київ насувається потужна грози і поривчастий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Кияни! Ось-ось гроза, поривчастий вітер. Визирніть у вікно, чи нормально запаркували автомобіль. Парасольки хто брав, не дарма. Білизну зніміть!", - попередила синоптик.

Також Діденко порадила не перечікувати зливу під великими старими деревами і прикрити балкони.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився прогноз погоди в Україні на середу, українців чекають грози зі шквалами і спека.

Також рятувальники попередили про підйом рівня води в річках Прикарпаття. Також раніше українців попередили про різке погіршення погоди.

Тим часом весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень, а на Закарпатті затоплено будинки, села і теплиці з врожаєм. Також на Закарпатті паводок зруйнував міст у високогірному селі.

Крім того, в Україну йде антициклон з пожежами, градом і шквалами: синоптик дала прогноз на початок літа.

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