В Украину идет антициклон с пожарами, градом и шквалами: синоптик дала прогноз на начало лета

Май завершился в Украине летней погодой и продемонстрировал грозы, град, жару и даже смерчи. Лето же начнется с сухого антициклона, который повысит пожароопасность.

Об этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталья Диденко, передают Українські Новини.

Кроме атмосферных фронтов, синоптическую ситуацию в Украине также будет определять антициклон восточного происхождения. А это значит, что в наших восточных областях, в южной части, на Полтавщине, в Днипре и его районах существенные осадки маловероятны. Светить солнце, в течение дня разогревать воздух до + 28 + 32 градусов.

"Доминирование сухого и жаркого воздуха, провоцировать усиление пожарной опасности, поэтому стоит быть особенно осторожными с огнем," - предупредила Диденко.

Метеоблог главного синоптика страны Djerlo: old.wetterzentrale.de

1-2 июня дожди с грозами пройдут снова на западе и севере, однако в воскресенье осадки дойдут до Харьковщины и Одесской области. Во время гроз дожди могут переходить в сильные ливни, вероятны шквалы и град.

Жара до +27 + 32 градусов удержится на юге и востоке Украины, на остальной территории лето дебютировать комфортными градусами, + 19 + 26 градусов.

В начале первой летней недели, 3-5 июня снова обильно польет западные области Украины дождями. Осадки периодически будут доходить до Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей. Восточная часть, большинство центральных областей и юг Украины принадлежать сухой воздушной массе - солнце и жара. Температура воздуха будет колебаться в пределах + 25 + 32 градусов, во время дождей + 18 + 24 градуса.

В Киевеначало июня предполагается с периодическими локальными дождями и грозами. Температура воздуха в столице, в зависимости от интенсивности и продолжительности солнца, будет колебаться от +26 до +29 градусов.

"Нежная весна уступает ярком лету. Как важно насладиться каждым его днем, ведь эта пора так быстро проходит", - посоветовала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, лето начнется с жары до +34 и гроз со шквалами.