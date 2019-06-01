В Украину идет антициклон с пожарами, градом и шквалами: синоптик дала прогноз на начало лета

Май завершился в Украине летней погодой и продемонстрировал грозы, град, жару и даже смерчи. Лето же начнется с сухого антициклона, который повысит пожароопасность.\r\nОб этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталья Диденко, передают Українські Новини.\r\nКроме атмосферных фронтов, синоптическую ситуацию в Украине также будет определять антициклон восточного происхождения. А это значит, что в наших восточных областях, в южной части, на Полтавщине, в Днипре и его районах существенные осадки маловероятны. Светить солнце, в течение дня разогревать воздух до + 28 + 32 градусов.\r\n"Доминирование сухого и жаркого воздуха, провоцировать усиление пожарной опасности, поэтому стоит быть особенно осторожными с огнем," - предупредила Диденко. \r\n \r\nМетеоблог главного синоптика страны Djerlo: old.wetterzentrale.de\r\n1-2 июня дожди с грозами пройдут снова на западе и севере, однако в воскресенье осадки дойдут до Харьковщины и Одесской области. Во время гроз дожди могут переходить в сильные ливни, вероятны шквалы и град.\r\nЖара до +27 + 32 градусов удержится на юге и востоке Украины, на остальной территории лето дебютировать комфортными градусами, + 19 + 26 градусов.\r\nВ начале первой летней недели, 3-5 июня снова обильно польет западные области Украины дождями. Осадки периодически будут доходить до Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей. Восточная часть, большинство центральных областей и юг Украины принадлежать сухой воздушной массе - солнце и жара. Температура воздуха будет колебаться в пределах + 25 + 32 градусов, во время дождей + 18 + 24 градуса.\r\nВ Киевеначало июня предполагается с периодическими локальными дождями и грозами. Температура воздуха в столице, в зависимости от интенсивности и продолжительности солнца, будет колебаться от +26 до +29 градусов.\r\n"Нежная весна уступает ярком лету. Как важно насладиться каждым его днем, ведь эта пора так быстро проходит", - посоветовала синоптик.\r\nКак сообщали Українські Новини, лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.\r\nТем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, лето начнется с жары до +34 и гроз со шквалами.