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03 июня 2019, понедельник, 06:00 2093 Карта
Жизнь 2019-06-03T06:00:01+03:00
Українські Новини
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели

Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели

Ливень. Фото: pixabay
Ливень. Фото: pixabay

Начало рабочего лета в Украине будет сопровождаться грозами, ливнями и шквалами по всей стране - от западной до юго-восточной ее части.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"3 июня грозовые дожди охватят западную часть Украины (в Волынской и Ровенской областях существенные осадки - вряд ли), пройдут в Винницкой, Одесской областях, районах Кропивницкого, на юге Киевской области, дойдут до Черкасской области", - сообщила Диденко.

В понедельник вечером, по ее словам, локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть и большую часть северной Украине.

"Ситуация - сложная, поэтому даже обычный дождь может за минуты перейти в сильный ливень с шквалом. Очень внимательно следите за прогнозами погоды, по возможности, не делайте навесы над сценами или над "партнерами". Лучше готовить другую защиту для аппаратуры, лучше людям намокнуть, чем травмироваться", - предупредила синоптик.

Диденко сообщила, что температура воздуха в понедельник - без особых изменений, +25...+30 градусов, на юге и востоке до +33 градусов.

В Киеве же 3 июня - сухо и очень тепло, +27...+29 градусов.

"Прогноз требует уточнения, так как неустойчивая зона с ливнями находится на юге Киевской области, может и качнуть грозой в столицу", - подчеркнула Диденко.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в субботу украинцев предупреждали о резком ухудшении погоды в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях. Также появился прогноз на начало лета.

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