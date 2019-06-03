Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели

Начало рабочего лета в Украине будет сопровождаться грозами, ливнями и шквалами по всей стране - от западной до юго-восточной ее части.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"3 июня грозовые дожди охватят западную часть Украины (в Волынской и Ровенской областях существенные осадки - вряд ли), пройдут в Винницкой, Одесской областях, районах Кропивницкого, на юге Киевской области, дойдут до Черкасской области", - сообщила Диденко.\r\nВ понедельник вечером, по ее словам, локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть и большую часть северной Украине.\r\n"Ситуация - сложная, поэтому даже обычный дождь может за минуты перейти в сильный ливень с шквалом. Очень внимательно следите за прогнозами погоды, по возможности, не делайте навесы над сценами или над "партнерами". Лучше готовить другую защиту для аппаратуры, лучше людям намокнуть, чем травмироваться", - предупредила синоптик.\r\nДиденко сообщила, что температура воздуха в понедельник - без особых изменений, +25...+30 градусов, на юге и востоке до +33 градусов.\r\nВ Киеве же 3 июня - сухо и очень тепло, +27...+29 градусов.\r\n"Прогноз требует уточнения, так как неустойчивая зона с ливнями находится на юге Киевской области, может и качнуть грозой в столицу", - подчеркнула Диденко.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, в субботу украинцев предупреждали о резком ухудшении погоды в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях. Также появился прогноз на начало лета.