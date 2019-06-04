Грозы со шквалами и жара: прогноз погоды в Украине на среду

5 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +21…+28 градусов.\r\nВ Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nВ Моршине местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nВ Трускавце местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nВ Сваляве местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15-20 м\/с, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ центре Украины облачно с прояснениями, дождь, гроза, днем местами существенный дождь, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +25…+31 градус.\r\nНа юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем дождь, местами существенный дождь, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +24…+31 градус.\r\nВ Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nВ Ялте местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n4 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, начало лета сопровождается ливнями, грозами и шквалами.\r\nРанее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды и о подъеме уровня воды в реках Прикарпатья.