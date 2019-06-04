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04 июня 2019, вторник, 09:25 16
Жизнь 2019-06-04T09:35:56+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках Прикарпатья

Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках Прикарпатья

Река. Карпаты
Река. Карпаты

Сегодня, 4 июня, в реках на Прикарпатье ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что ожидаются осадки, и, как следствие – подъем воды в реках.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми осадками, в течение 4-5 июня на реках бассейнов Днестра (Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м, в малых водотоках - на 0,5-1,5 м над уровнями 3 июня в 8 часов, без негативных последствий. В местах прохождения сильных ливней формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, сегодня Украину накроют дожди и грозы, местами со шквальным ветром.

Ранее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды.

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