Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках Прикарпатья

Сегодня, 4 июня, в реках на Прикарпатье ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что ожидаются осадки, и, как следствие – подъем воды в реках.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми осадками, в течение 4-5 июня на реках бассейнов Днестра (Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м, в малых водотоках - на 0,5-1,5 м над уровнями 3 июня в 8 часов, без негативных последствий. В местах прохождения сильных ливней формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, сегодня Украину накроют дожди и грозы, местами со шквальным ветром.

Ранее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды.