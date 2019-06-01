Град, грозы, шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды в 5 областях

В субботу, 1 июня, ливни и град, которые бушуют на западной Украине, пришли в юго-восточную и в пяти областях ожидается существенное ухудшение погодных условий.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"По данным УкрГидрометцентра, 1 июня в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях грозы, местами град", - сказано в сообщении.

Также ожидаются шквальные порывы ветра 15-20 м/с.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет антициклон с пожарами, градом и шквалами: синоптик дала прогноз на начало лета.

Также появился прогноз погоды на первый день лета.