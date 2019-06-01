Град, грозы, шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды в 5 областях

В субботу, 1 июня, ливни и град, которые бушуют на западной Украине, пришли в юго-восточную и в пяти областях ожидается существенное ухудшение погодных условий.\r\nОб этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини. \r\n"По данным УкрГидрометцентра, 1 июня в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях грозы, местами град", - сказано в сообщении.\r\nТакже ожидаются шквальные порывы ветра 15-20 м\/с.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину идет антициклон с пожарами, градом и шквалами: синоптик дала прогноз на начало лета.\r\nТакже появился прогноз погоды на первый день лета.