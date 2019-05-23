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23 мая 2019, четверг, 11:41 80
Общество 2019-05-23T11:41:34+03:00
Українські Новини
На Закарпатье паводок обрушил мост в высокогорном селе

На Закарпатье паводок обрушил мост в высокогорном селе

Обрушенный мост через Латорицу. Фото: carpathia.gov.ua
Обрушенный мост через Латорицу. Фото: carpathia.gov.ua

Вследствие резкого поднятия воды в верховьях Латорица паводковая волна обрушила бетонный мост в высокогорном селе Котельниця Воловецкого района. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Этот мост уже был поврежден во время паводка в декабре 2017 года. На противоположном берегу деревни находится 64 жилых дома, в которых проживает около 250 человек. Объезда нет, люди сейчас фактически лишены автомобильного сообщения, хотя и могут переходить с берега на берег по кладке", - сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

Обрушенный мост через Латорицу. Фото: carpathia.gov.uaОбрушенный мост через Латорицу. Фото: carpathia.gov.ua

На западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов, 1 мост, 8 домов и 273 га сельхозугодий затоплены из-за сильного паводка на Закарпатье.

На Закарпатье из-за наводнения тонет 100-летняя чешская мельница.

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