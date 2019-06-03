Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції

Після смертельного поранення хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.\r\nПро це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.\r\n"Зараз вирішується питання про подальше перебування цих керівників у лавах поліції", - йдеться в повідомленні.\r\nВідзначається також, що підозрюваних у смертельному пораненні 5-річного Кирила патрульні затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання.\r\n"Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих, незважаючи на те, що самі підозрювані особи - не сприяють слідству", - повідомив департамент.\r\nЗа словами начальника Нацполіції Сергія Князєва, його орган "буде максимально сприяти розслідуванню цієї трагедії" і він особисто "розраховує на жорстке покарання для винних".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліцейські, які поранили в голову дитини під Києвом, затримані, їм оголосили про підозру у хуліганстві, пізніше справу перекваліфікували в "умисне вбивство". Зеленський пообіцяв покарати винних у смерті 5-річного хлопчика поліцейських.\r\nДБР розслідує кримінальну виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.\r\n31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.\r\nДитина отримала важкі тілесні ушкодження і була госпіталізований в лікувальний заклад, де вона померла.\r\nТим часом, обурений натовп влаштувавбезлади біля МВС в Києві через вбивство дитини поліцейськими.