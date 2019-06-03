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03 червня 2019, понеділок, 23:48 17
Силові структури 2019-06-04T00:45:01+03:00
Українські Новини
Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції

Через смерть пораненого хлопчика в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції

Нацполиция. Фото: informator.dp.ua
Нацполиция. Фото: informator.dp.ua

Після смертельного поранення хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

"Зараз вирішується питання про подальше перебування цих керівників у лавах поліції", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що підозрюваних у смертельному пораненні 5-річного Кирила патрульні затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання.

"Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих, незважаючи на те, що самі підозрювані особи - не сприяють слідству", - повідомив департамент.

За словами начальника Нацполіції Сергія Князєва, його орган "буде максимально сприяти розслідуванню цієї трагедії" і він особисто "розраховує на жорстке покарання для винних".

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські, які поранили в голову дитини під Києвом, затримані, їм оголосили про підозру у хуліганстві, пізніше справу перекваліфікували в "умисне вбивство". Зеленський пообіцяв покарати винних у смерті 5-річного хлопчика поліцейських.

ДБР розслідує кримінальну виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

Дитина отримала важкі тілесні ушкодження і була госпіталізований в лікувальний заклад, де вона померла.

Тим часом, обурений натовп влаштувавбезлади біля МВС в Києві через вбивство дитини поліцейськими.

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