Ще одне скло тріснуло на скандальному мосту в Києві після того, як люди пройшли на його аварійну частину

У Києві на нещодавно відкритому велосипедно-пішохідному мосту тріснуло ще одне скло. Незважаючи на те, що оглядовий майданчик тимчасово огородили спеціальним парканом і розслідують тріщини, туди заходять люди і безперешкодно там гуляють, повідомляє "Інформатор".\r\nОдна з секцій скляної підлоги пошкодилася в п'ятницю, 31 травня, близько 22:40.\r\nОглядову площадку, на час ремонту скляної підлоги, огородили спеціальним парканом. Проте мешканці та гості Києва відсунули одну із секцій огорожі, щоб безперешкодно потрапити на закриту частину мосту. Люди ходили покритими тріщинами склу і робили фото. Сама ж розбита секція через сильні пошкодження геть втратила прозорість.\r\n\r\n\r\nСкляний міст. Фото: "Інформатор"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві відкрився скандальний міст з пластику за майже півмільярда, на ньому того ж дня тріснуло скло.\r\nПісля ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві.\r\nКличко заявив, що основне скло на пішохідному мосту не постраждало, тріснула захисна оболонка. Також Кличко переконаний, що скляна підлога на пішохідному мосту лопнула через диверсії.\r\nТим часом земля під "мостом Кличка" вже в оренді під будівництво готелю і розважального центру.