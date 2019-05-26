Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на закрытие велосипедно-пешеходного моста между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка", который открыли накануне вечером в подарок киевлянам и у которого треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

В частности, у себя на странице в Facebook глава города написал, что основная версия произошедшего, которая рассматривается - акт вандализма.

"Несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - написал Кличко.

В то же время, мэр Киева сообщил, что правоохранители поинформированы о произошедшем и выясняют причины.

"Сказать, что я возмущенно злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - написал он.

Как сообщалось, полиция эвакуировала граждан с моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и закрыла мост из-за треснувшего стекла на смотровой площадке.

Самым масштабным проектом, который намерены реализовать в 2019 году киевские власти, станет строительство нового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка".

В то же время, научный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост Кличко над Владимирским спуском. Тем временем, накануне открытия "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень.

Швейцарские архитекторы обвинили Киев в незаконном использовании их проекта для строительства "моста Кличко".

В воскресенье, 26 мая, Киев празднует 1537-летие и отрытие моста стало подарком жителям города к празднику от мэрии.