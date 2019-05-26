Фото дня: В Киеве открылся скандальный мост из пластика за почти полмиллиарда

Киевская городская государственная администрация (КГГА) открыла пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

На открытии присутствует мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Кличко заявил, что подобных туристических объектов в Киеве раньше не было.

Длина моста составляет 210 м, ширина – от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок, мостовой переход сделан из бетона и пластика.

Мост будет служить для пешеходов и велосипедистов.

С моста открывается вид на Днепр.

По словам мэра, мост станет настоящей жемчужиной украинской столицы.

На строительство моста КГГА израсходовала более 400 млн гривен, в том числе в 275 млн гривен обошлось строительство самого моста, 55 млн гривен пошло на подпорные стены для укрепления склонов, на другие крупные работы вокруг моста, а именно: строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладка инженерных сетей, проектирование объектов - еще около 90 млн гривен.

КГГА открыла мост в День Киева, который отмечают в последние выходные мая.

Как сообщалось, самым масштабным проектом, который намерены реализовать в 2019 году киевские власти, станет строительство нового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка". По данным презентаций, сооружение из бетона и стекла будет длиной 210 ​​м и шириной от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок.

Научный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост Кличко над Владимирским спуском.

Тем временем, накануне открытия "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень.