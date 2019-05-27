Повреждения пешеходного моста на День Киева начала расследовать полиция

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного повреждения пешеходного моста между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов, который открылся в воскресенье, 26 мая, и на котором в тот же день треснуло стекло.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции, передают Українськi Новини.

"Вчера в полицию поступило сообщение о повреждении стекла на пешеходном мосту. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы главного и территориального управления полиции. Сейчас правоохранители проверяют все версии и устанавливают лиц, причастных к происшествию. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

При этом полиция не нашла подтверждения версии, что стекло на мосту было повреждено от выстрела.

Полиция склоняется к тому, что его разбили вандалы по хулиганским мотивам.

При этом на данный момент не обнаружен ни однин свидетель данного преступления.

Как сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка. Также Кличко убежден, что стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.

Ранее братья Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового моста.