Земля под "мостом Кличко" уже в аренде под стройку отеля и развлекательного центра

Пять участков Киева общей площадью 1,51 га по вул. Владимирский спуск, 4, 6 и в Центральном парке культуры и отдыха находится в аренде предприятий, связанных с бизнесменом-застройщиком Дмитрием Буряком. Об этом свидетельствуют данные Кадастровой карты Украины и Единого госреестра вещных прав на недвижимое имущество, сообщают "Наші гроші".

Так, у ПАО "Строительные технологии" в аренде находится 0,75 га, у ООО "Этрекс" - 0,76 га.

В частности, два участка 0,14 га и 0,61 га по вул. Владимирский спуск, 4 до 2025-2026 гг находятся в аренде ОАО "Строительные технологии".

Заметим, что на участке 0,61 га установлены опоры "моста Кличко". Вообще, строительство этого мостового перехода стало возможным благодаря договору, который в марте 2018 года заказчик строительства моста КП "Инженерный центр" КГГА подписал с предприятием "Строительные технологии".

Согласно этому договору, который есть в распоряжении "Наших денег", предприятие не возражает и дает согласие на проведение работ на арендованном им участке. А КП в свою очередь обязалось "в случае необходимости оказывать необходимое содействие землепользователю" в развитии проекта на арендованном участке.

Кроме того, здесь упоминается договор еще с одним коммунальным предприятием "Киевское инвестиционное агентство", которое является заказчиком строительства канатной дороги, станция которой разместится на этом же арендованном участке.

Аренда этих 0,61 га под строительство общественных зданий была восстановлена "Строительными технологиями" через суд в 2017 году. На некоторых фотографиях проекта "моста Кличко" можно увидеть помещения, которые планируют построить на этой земле.

Кроме того, в аренде ООО "Этрекс" в 2028-2029 годов находятся участки площадью 0,22 га, 0,45 га по вул. Владимирский спуск, 4 и 6, а также 0,09 га в Центральном парке культуры и отдыха. Эти участки фирма получила в аренду в 2003-2004 годах под строительство административного здания, гостиницы и развлекательного комплекса.

В 2013 году "Этрекс" получил градостроительные условия и ограничения на строительство развлекательного комплекса на участке 0,09 га в парке. В августе 2018 года фирма получила экспертный отчет по этому проекту, предусматривающий возведение двухэтажного здания площадью 530 кв м.

Заметим, что разрабатывало проект ООО "БК "Аскон", которое в 2017 году выиграло тендер на 1,03 млн грн на разработка рабочей документации на реконструкцию парка "Владимирская горка", которую будет проводить фирма "Спецавто-Строй", которая возводит также мостовой переход между парками "Крещатый" и "Владимирская горка".

В отношении двух других участков "Этрекса", то по участке 0,22 га по вул. Владимирский спуск, 4 Окружной админсуд Киева в 2015 году обязал Департамент мостостроения КГГА рассмотреть заявление арендатора о выдаче градостроительных условий и ограничений застройки участка развлекательным комплексом.

Что касается участка 0,45 га по вул. Владимирский спуск, 6, то фирма получила все необходимые документы для строительства, однако не смогла получить разрешение ГАСК. На этом участке расположены здания-склады общей площадью 393 кв м, собственником которых с 2002 года является фирма "Этрекс".

Стоит отметить, что девелоперская компания DeVision Дмитрия Буряка давно имела проект застройки на своих арендованных участках. Вот так застройщик видел свою гостиница и административно-развлекательные центры. Однако, в связи со строительством моста и канатной дороги реализация такого проекта невозможна.

ПАО "Строительные технологии» является собственником офисного центра по ул. Владимирский спуск, 4-В. Здание находится в ипотеке у "Ощадбанка".

Кроме того, девелоперская компания DeVision Дмитрия Буряка реализовала такие проекты, как многофункциональный центр "Столичный" на ул. Столичное шоссе, 103 (торговая галерея "Атмосфера", отель Ramada Encore, бизнес-центр "Европа"), бизнес-центр на ул. Ильинской в Киеве.

В одной из компаний, конечным совладельцем которой является Дмитрий Буряк, ГПУ через суд забрала из аренды 147 га возле с. Плюты Обуховского района. А еще из одной фирмы с орбиты Свеклы – прокуратуре Киева не удалось взыскать 17 млн грн ущерба за уничтожение газона на 100 гектарах на 23 км Столичного шоссе в Голосеевском районе столицы.

Дмитрий Буряк в 2013 году вошел в Координационный комитет по подготовке ао проведению в Украине финала чемпионата Европы 2015 года по баскетболу. Как сообщал Forbes, компания United Basketball Investment (UBI), которой владели структуры Дмитрия Буряка и Игоря Коломойского, планировала построить арены во Львове, Днепре и Одессе. Однако, вскоре партнеры разошлись.

Напомним, пешеходно-велосипедный мостовой переход между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" мэр Киева Виталий Кличко открыл 26 мая несмотря на то, что он не введен в эксплуатацию. Сметная стоимость строительства этого моста сейчас достигла 419,96 млн грн.

Как сообщалось, строительство ведется с нарушениями законодательства. В частности, вопреки Генплану Киева, в пределах двух парков-памятников садово-паркового искусства ("Крещатый" и "Владимирская Горка") на территории природно-заповедного фонда.

Кроме того, строительство сопровождается скандалом вокруг проекта мостового перехода. Швейцарские архитекторы, которые были среди победителей конкурса на проект указанного моста в 2013 году, заявили, что при строительстве перехода используются концепции их проекта. Кроме того, оказалось, что премию от КГГА до сих пор они так и не получили. Заметим, что проект моста КГГА через тендер заказала киевской компании "Проектные системы Лтд" Андрея Миргородского.